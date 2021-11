LIVE: Gehavend GA Eagles verrassend op voorsprong tegen Willem II

Go Ahead Eag­les-supporters gaan meer betalen voor uitwed­strij­den: club stelt boetepot in

Supporters van Go Ahead Eagles moeten voortaan dieper in de buidel tasten voor om een uitwedstrijd per bus te bezoeken: de kaarten worden 3 euro duurder. De opslag is nodig om eventuele schade die door agressieve fans wordt veroorzaakt, te kunnen betalen.

9 november