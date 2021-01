LIVE | Go Ahead Eagles hoopt na rust de achterstand tegen VVV om te draaien

VVV-Venlo en Go Ahead Eagles strijden vanavond vanaf 21.00 uur om het laatste ticket voor de kwartfinale van de KNVB-beker. In stadion De Koel is de thuisploeg favoriet. ,,Al zijn wij niet kansloos’’, meende trainer Kees van Wonderen op voorhand. ,,Het verschil tussen de onderkant eredivisie en de subtop eerste divisie is niet heel erg groot.’’

Opstelling: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Eyibil; Rabillard, Mulenga, Ross (32. Van Hoeven).

Wedstrijdfeiten:

• GA Eagles en VVV troffen elkaar deze eeuw al 26 keer. Twaalf keer was een een Deventer zege, VVV won tien keer.

• GA Eagles is al dertien competitiewedstrijden en een bekerduel zonder tegendoelpunt dit seizoen en heeft de minst gepasseerde defensie van de eerste divisie.

• Go Ahead Eagles won in de 1e bekerronde thuis met 6-0 van NAC Breda (26 oktober) en boekte in de 2e ronde een 2-1 uitzege op het veld van Cambuur (17 december).

• VVV-Venlo staat in de achtste finales dankzij overwinningen op achtereenvolgens FC Den Bosch (4-2 thuis) en Almere City (1-4 uit). De club won in 2005/2006 voor het laatste 3 bekerduels op rij.

• Go Ahead won 3 van zijn laatste 4 penaltyreeksen in de KNVB-beker, waaronder tegen VVV in 2012/2013. De keer dat Go Ahead verloor was in 2014/2015 tegen FC Twente (3e ronde).

• Luuk Brouwers (2 goals) is de enige speler die dit seizoen meer dan eens doel trof in de KNVB-beker. Joey Suk (3 in 2012/2013) Is de laatste Go Ahead-speler die minstens 3 keer scoorde in een editie van de beker.

• Trainer Kees van Wonderen stond als speler 1 maal in de bekerfinale: met NEC in het seizoen 1993/1994. Van Wonderen verloor de eindstrijd met 2-1 van zijn toekomstige club Feyenoord.

• VVV bereikte 6 keer de kwartfinales, meest recent in 1995/1996. De Venlonaren schakelden dat seizoen Fortuna Sittard uit in de achtste finales (0-0, 5-4 na strafschoppen).

• Jafar Arias is dit seizoen met 3 goals de clubtopscorer van VVV in het bekertoernooi. Georgios Giakoumakis (2), Tobias Pachonik, Vito van Crooy en Evert Linthorst namen de overige goals voor hun rekening.

• VVV verloor 3 van zijn laatste 4 strafschoppenseries in de KNVB-beker. De uitzondering kwam tegen FC Eindhoven in de 2e ronde van het seizoen 2014/2015 (0-0, 4-2 na penalty’s).

• Hans de Koning was van februari 2016 tot maart 2017 coach van Go Ahead Eagles. Hij promoveerde in mei 2016 met de club naar de Eredivisie, maar werd in maart 2017 ontslagen toen de Eagles laatste stonden.

• Scheidsrechter Richard Martens heeft de leiding.

• Aftrap donderdag 21.00 uur.

