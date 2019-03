LIVE | Go Ahead Eagles is uiterst effectief in Dordrecht

In de verdediging maakt Joey Groenbast zijn debuut in de basis dit seizoen. De rechtsback kwam eind februari als invaller al wel een half uur in actie tegen Sparta.

GA Eagles verloor in de laatste tien wedstrijden slechts twee keer in Dordrecht. De Deventenaren vallen in uitwedstrijden dit seizoen sowieso op: net als FC Twente en Jong Ajax scoorde Go Ahead tot dusver in elke uitbeurt. Eerder dit seizoen in Deventer wist Go Ahead met 2-1 te winnen van de Dordtenaren.