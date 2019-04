LIVE | Go Ahead heeft de overhand, maar bijt nog niet door tegen Jong AZ

Beloften GA Eagles in Adelaars­horst tegen VVV/Helmond

4 april Jong Go Ahead Eagles speelt maandag 8 april de achtste wedstrijd van de voorjaarsreeks wederom in stadion De Adelaarshorst. De aftrap van het duel met de beloftencombine van VVV-Venlo/Helmond Sport is om 18.30 uur.