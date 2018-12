LIVE | Jong PSV - GA Eagles 0-0

Stegeman blijft schimmig, maar overweegt mutaties bij GA Eagles

2 december Go Ahead Eagles ondergaat vrijwel zeker veranderingen in de aanloop naar de uitwedstrijd tegen Jong PSV, maandagavond (aftrap 20.00 uur) in het Jan Louwers Stadion. Trainer John Stegeman lijkt van zins vooral aanvallend wat aanpassingen door te voeren in zijn basiselftal.