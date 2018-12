LIVE | Jong PSV - GA Eagles 3-0

LIVEBLOGGo Ahead Eagles kijkt in Eindhoven tegen een 1-0 achterstand aan in het duel met Jong PSV. Cody Gakpo scoorde.

Met Paco van Moorsel in de basis begint Go Ahead Eagles maandagavond aan de jacht op de eerste overwinning tegen Jong PSV. De aftrap in het Eindhovense Jan Louwers Stadion was om 20.00 uur.

Van Moorsel vervangt Orhan Džepar, die op de bank begint tegen Jong PSV. Trainer John Stegeman wijzigt zijn elftal in de aanvalslinie en posteert Van Moorsel kort achter diepste spits Thomas Verheydt. Achter de aanvalsleider ontstaat dan een aanvallend middenrif met Istvan Bakx, Van Moorsel, Richard van der Venne en Jaroslav Navrátil. De plek op de linkerflank wordt dan ingenomen door Navrátil, terwijl Bakx naar rechts verhuist. Een plek waar de ervaren Brabander in het verleden vaker speelde. Op deze manier wil Stegema met GA Eagles meer kansen afdwingen en de tegenstander kapot spelen. ,,Daar slagen we de laatste wedstridjen te weinig in’’, aldus Stegeman, die ontevreden is over de laatste serie wedstrijden.

Tegen Jong PSV pakte GA Eagles in de voorgaande vier duels slechts een puntje. Overigens slaagde GA Eagles er dit seizoen vooralsnog in om elke uitwedstrijd in de eerste divisie tot scoren te komen.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans; Bakx, Van der Venne, Van Moorsel, Navrátil; Verheydt.