LIVE | Kan Go Ahead Eagles het kampioensfeest van Feyenoord verpesten?

Isac Lidberg is na zege GA Eagles even de koning van Deventer: ‘Wat een geweldig moment’

Een prima Go Ahead Eagles lijkt lang genoegen te moeten nemen met een punt, maar in de slotfase barst de Adelaarshorst uit zijn voegen. De goal van Isac Lidberg is woensdagavond goed voor een overwinning op RKC Waalwijk (3-2) en dik feest.