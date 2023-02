LIVE | Na derde Waalwijkse treffer wordt het wel heel moeilijk voor GA Eagles

wedstrijdverslag GA Eagles houdt stand onder druk van Heracles en is weer achtstefi­na­list in beker

Voor het vierde jaar op rij gaat Go Ahead Eagles de koker in als wordt geloot voor de achtste finales van het KNVB-bekertoernooi. Die plaatsing kwam tot stand met hangen in wurgen. Provinciegenoot Heracles leek donderdagavond in Almelo vlak na rust te knakken toen Isac Lidberg de 0-1 binnen schoot, maar GA Eagles had het daarna knap lastig en ontsnapte mede door het gebrek aan een VAR aan een tegengoal.

