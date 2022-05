LIVE: NEC krijgt beste kansen in rommelig duel met GA Eagles

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

• In totaal speelden GA Eagles en NEC 59 keer tegen elkaar. De Nijmegenaren wonnen 15 keer, GA Eagles was 20 keer de sterkste.

• In Nijmegen was GA Eagles zes keer de sterkste in 29 duels.

• Dit is de derde ontmoeting in dit seizoen tussen NEC en Go Ahead, die beide vorig seizoen promoveerden naar de Eredivisie. NEC won in de competitie uit met 0-2 in Deventer en verloor thuis met dezelfde cijfers in de kwartfinales van de KNVB-beker.