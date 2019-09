LIVE | Ngombo geeft Go Ahead Eagles met fraaie treffer weer wat lucht in Nijmegen

Bij GA Eagles maakt Jeroen Veldmate zijn rentree na maanden fysiek leed aan zijn achillespezen. Dat gaat ten koste van Julius Bliek, die weer naar de reservebank verhuist. GA Eagles is in september nog ongeslagen en wil die reeks tegen NEC voortzetten. In de voorgaande vijf duels verloor de Deventer club slechts één keer: met 5-1 in januari 2018. Bij NEC begint oud-Eagle Randy Wolters op de bank.

De wedstrijd tussen de twee historische grootmachten in de eerste divisie is vrijwel altijd aantrekkelijk. Sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw wist GA Eagles in twintig wedstrijden slechts eenmaal het doel niet te vinden in Nijmegen: op 12 mei 1988 werd het 1-0 voor NEC.

Vorig seizoen werd het in De Goffert 1-1 na een uitstekende wedstrijd van GA Eagles. In Deventer werd de return een spektakelstuk: 4-4. Veldmate was in dat duel tweemaal trefzeker voor Go Ahead.