LIVE | Nog weinig spektakel, maar het blijft spannend in De Vliert

FC Den Bosch en Go Ahead Eagles strijden vanavond (aftrap 18.30 uur) om een finaleticket voor de play-offs in de strijd om promotie naar de eredivisie. De Deventenaren koeten winnen na het 2-2 gelijkspel van zondag in de eigen Adelaarshorst.

Een pittige opdracht, want deze eeuw slaagde Go Ahead er in negen duels nog geen enkele keer in te winnen van Den Bosch. Een vierde uitschakeling wil de ploeg van trainer John Stegeman dan ook voorkomen. Go Ahead begint zonder spits Thomas Verheydt aan de wedstrijd. Hij begint op de bank, waardoor Paco van Moorsel als diepste aanvaller fungeert. Pieter Langedijk begint als linksbuiten aan het duel.

Uitverkocht

Stadion De Vliert is vanavond tot de laatste plek; de laatste keer dat FC Den Bosch in een vol eigen stadion speelde was in 2012 toen Willem II in de nacompetitie op bezoek kwam.

De laatste Deventer zege in Den Bosch dateert uit 2015: 2-4. De laatste doelpuntenmaker van GA Eagles in Den Bosch was Manchester City-huurling Aaron Nemane, vorig jaar april.

GA Eagles wordt gesteund door 475 meegereisde fans uit Deventer. Het duel wordt gefloten door arbiter Marin van den Kerkhof.