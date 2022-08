LIVE | Ook na rust geen doelpunten in Alkmaar, De Lange redt bij kans Pavlidis

Zonder Kees van Wonderen, maar met René Hake op de bank begint Go Ahead Eagles zondag in Alkmaar tegen AZ (aftrap 16.45 uur) aan het nieuwe voetbaljaar in de eredivisie. Kunnen ze direct stunten? Of krijgt de ploeg uit Deventer, vorig seizoen een van de verrassingen, het traditioneel moeilijk in de seizoensouverture? De wedstrijd is hier live te volgen.