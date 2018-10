LIVE | Overgoor en Verheydt in basis GA Eagles tegen sterk Ajax

GA Eagles en Ajax treffen elkaar voor vijfde keer in KNVB-be­ker

17:00 Go Ahead Eagles en Ajax hebben elkaar in de voetbalgeschiedenis al vier keer eerder bestreden in de strijd om de KNVB-beker. Alleen het allereerste duel werd een prooi voor de Deventenaren. De aftrap van het bekertreffen in de Arena is om 20.45 uur.