LIVE | Prima redding goalie Gorter, GA Eagles en De Graafschap nog in evenwicht

Go Ahead Eagles en titelfavoriet De Graafschap trappen vanavond in surrealistisch decor af in de oostelijke derby van de Keuken Kampioen Divisie. Voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen is een overwinning in de lege Adelaarshorst noodzakelijk om de aansluiting met de subtop intact te houden.