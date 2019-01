LIVE | SC Cambuur - Go Ahead Eagles: 0-0

Thomas Verheydt is de grote afwezige. De spits van GA Eagles kampt met een hakblessure. Paco van Moorsel begint daarom net als tien dagen geleden tegen Almere City weer als centrumspits. Trainer John Stegeman kiest voor ‘rechtspoot’ Gino Bosz in het hart van de defensie naast Jeroen Veldmate. De wedstrijd in Leeuwarden begint met een minuut stilte voor de overleden oud-Cambuur en Graafschap-speler Jurrie Koolhof.

Cambuur won in eigen huis negentien van de 28 ontmoetingen met Go Ahead. Van de laatste zes wedstrijden wist Cambuur er liefst vijf om te zetten in winst en werd het één keertje gelijk. Overigens staat de grootste zege in Leeuwarden wel op naam van Go Ahead: in 2002 werd het 1-6