LIVE | TOP Oss sterk uit kleedkamer tegen tien Eagles na rode kaart Verheydt

OP RAPPORT Nacompeti­tie­tic­ket als slagroom op taart die toch al zo lekker smaakte

21 april Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond de tweede ronde van de play-offs gehaald. In de traditioneel lastige thuisbeurt tegen de ‘miljoenenploeg’ van Jong PSV werd vakkundig een benauwde driepunter over de streep getrokken (2-1). Met het nacompetitieticket als slagroom op een taart die het hele seizoen toch al zo lekker weg hapt. Het leverde een meer dan voldoende Deventer rapport op.