LIVE: Utrecht wordt sterker, GA Eagles houdt vooralsnog stand in Galgenwaard

Go Ahead Eagles en FC Utrecht treffen elkaar vanavond (vanaf 18.45 uur) voor de 25e keer in stadion Galgenwaard. Veel Deventer succes was er tot dusver niet in Utrecht, waar GA Eagles pas drie keer wist te winnen.

In de basisopstelling van GA Eagles geen verrassingen. Justin Bakker vervangt zoals verwacht de zieke Gerrit Nauber in het hart van de verdediging, die uit een vijfmansblok zal bestaan. Ook Jay Idzes staat centraal achterin, net asl Joris Kramer.

Aan het front moeten Isac Lidberg en Inigo Cordoba voor het gevaar zorgen.

Opstelling GA Eagles: Hahn; Lucassen, Idzes, Bakker, Kramer, Deijl; Brouwers, Rommens, Oratmangoen; Cordoba, Lidberg.

Wedstrijdfeiten:

• In totaal speelden GA Eagles en FC Utrecht 48 keer tegen elkaar in de Eredivisie. Utrecht won de helft van alle ontmoetingen (24), GA Eagles 14 keer.

• In Utrecht waren de domstedelingen vrijwel altijd de baas. Alleen in 1976, 1992 en 2014 wist GA Eagles in de eredivisie te winnen.

• FC Utrecht won zijn laatste 3 eredivisieduels met GA Eagles, zonder daarbij een doelpunt te incasseren. FC Utrecht won nog nooit 4 keer op rij van Go Ahead in eredivisieverband

• Van de laatste zes eredivisie-ontmoetingen in Galgenwaard won FC Utrecht er drie, GA Eagles een keer.

• De laatste officiële ontmoeting tussen deze clubs was een 1-4 uitoverwinning voor FC Utrecht in de kwartfinale van de KNVB-beker op 13 februari 2020. Jaroslav Navrátil (49') was trefzeker namens Go Ahead.

• Inigo Cordoba is de topschutter van GA Eagles met 6 doelpunten. Bart Ramselaar maakte er evenveel voor FC Utrecht.

• FC Utrecht is in eigen stadion nog ongeslagen dit seizoen in de eredivisie.

• Go Ahead verloor geen van zijn laatste 4 uitduels in de eredivisie. De laatste keer dat Go Ahead binnen een eredivisieseizoen 5 uitduels op rij ongeslagen bleef, was in augustus-oktober 1982 onder Bob Maaskant.

• Jacob Mulenga speelde 113 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde daarin 45 keer. NU staat hij onder contract bij GA Eagles.

• Scheidsrechter Kooij heeft de leiding in Galgenwaard

• Aftrap zaterdag 18.45 uur.