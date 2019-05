LIVE | Van der Venne zet de Adelaarshorst in vuur en vlam! Nog één treffer heeft Go Ahead nodig

Dit zijn 5 redenen waarom Go Ahead Eagles de eredivisie haalt (of niet)

12:30 Met Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk strijden vanavond de nummer 17 en 18 van de eerste divisie van vorig jaar om één plaats in de eredivisie. Oftewel, wie volgt het spoor van Fortuna Sittard, dat in 2018 promoveerde, maar een jaar eerder ook als zeventiende eindigde in de eerste divisie? Welke club heeft na de 0-0 in Waalwijk nou de beste papieren om vanavond onder te dompelen in het feestgedruis en alvast een voorschot te nemen op de pot met televisiegelden van 2 miljoen euro? Met alle plussen en minnen op een rij is de conclusie dat Go Ahead een lichte voorsprong heeft op RKC, maar meer dan een teenlengte is het niet.