LIVE | VAR steekt GA Eagles geen helpende hand toe, RKC slaat wel direct toe

GA Eagles ontziet enkels, knieën en heupen op weg naar FC Utrecht-thuis

The day after. Na een overwinning altijd prettig. Maar in het geval van Go Ahead Eagles ook weer business as usual. Want na de bekeroverwinning bij Heracles van donderdag (0-1) wacht zondag (aftrap 14.30 uur) FC Utrecht al in de Adelaarshorst.

13 januari