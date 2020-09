LIVE | Veldmate bezorgt Go Ahead Eagles een bliksemstart in Leeuwarden

,,Cambuur is een van de sterkste ploegen in de eerste divisie’’, stelde trainer Kees van Wonderen in de aanloop al. ,,Het contrast met ons is groot. Bij Cambuur is alles duidelijk. Veel vastigheden, bij staf en spelers. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij zitten met Go Ahead nog in een ontwikkelingsfase en dat gaat ook nog veel even duren, verwacht ik.’’