LIVE | Vervolgt GA Eagles jacht op topformaties met winst in topper tegen Jong Ajax?

Ulderink verlaat Ajax Cape Town per direct; eigenaar Efstathiou woedend

13:27 Trainer Andries Ulderink (50) heeft Ajax Cape Town per direct verlaten en keert maandag terug naar Nederland. De Aaltense oefenmeester meldde zich vorige week ziek bij de club uit het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Hij deed dat omdat eigenaar Ari Efstathiou technisch directeur Hans Vonk voor de tweede keer in korte tijd had geschorst.