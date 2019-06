Lucassen en Berden ruilen Vitesse in voor GA Eagles

Boyd Lucassen heeft zijn handtekening gezet onder een contract bij Go Ahead Eagles. De rechterverdediger (20) komt over van Vitesse, waar hij afgelopen seizoen vooral in de beloftenploeg speelde. Hij tekent een verbintenis voor twee jaar met de optie voor nog een seizoen.

Martijn Berden volgt het voorbeeld van zij Arnhemse clubgenoot. De 21-jarige aanvaller maakt eveneens voor twee jaar de overstap naar De Adelaarshorst. Berden doorliep behalve de jeugdopleiding in Arnhem ook die van PSV. In Eindhoven speelde hij een wedstrijd voor Jong PSV. De voormalig jeugdinternational van Oranje begin zijn voetballeven in Zeewolde.

Lelieveld

Lucassen kwam tot 33 wedstrijden in de tweede divisie voor Vitesse, wat afgelopen seizoen ook al een rechtsback in Deventer stalde. Huurling Julian Lelieveld was een van de grootste revelaties van het seizoen bij GA Eagles, dat op de drempel van de eredivisie struikelde over RKC.

Lucassen moet zijn voorganger doen vergeten in de Adelaarshorst waar hij begin mei al een aantal dagen op proef was samen met Berden. Het contract van Lucassen bij Vitesse liep deze zomer af. De Achterhoeker maakte in 2008 de overstap van de amateurs van Kilder naar de jeugdopleiding van Vitesse. In de O19 was hij aanvoerder bij de Arnhemmers.

Zwollenaren