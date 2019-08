Lucassen helpt Jong GA Eagles met late goal aan gelijkspel in Emmen

Jong Go Ahead Eagles Eagles is maandagavond met een gelijkspel begonnen aan het nieuwe seizoen. Boyd Lucassen tekende in de slotminuut voor de verdiende 2-2 gelijkmaker in de Reservecompetitie tegen de beloften van eredivisionist FC Emmen.

GA Eagles speelde in het stadion aan de Oude Meerdijk met de reserves die afgelopen vrijdag niet of slecht kort in actie kwamen met de hoofdmacht tegen MVV. Martijn Berden, Maarten Pouwels en Zakaria Eddahchouri vielen vrijdag prima in en vormden in Emmen de aanvalslinie. Toch kwamen de Drenten voor rust op voorsprong tegen de formatie van trainer Kick Maatman. ,,We speelden de eerste twintig minuten niet goed’’, oordeelde de coach. ,,We hadden moeite met het gladde kunstgras en te veel slordig balverlies. In die fase viel ook de 1-0 van Emmen, maar daarna pakten we het goed op.’’

Blessure

Tegenvaller voor GA Eagles in de eerste helft was het uitvallen van Eddahchouri. De aanvaller verstapte zich en bleef met een teenblessure in de kleedkamer achter. ,,Afwachten hoe zich dat ontwikkelt‘’, aldus Maatman, die over de ernst nog weinig kon zeggen.

Direct na de pauze werd de achterstand vlotjes weggepoetst door GA Eagles. A-junior Kevin Greeven stuurde Samuel Wakana in de diepte. De Deventer aanvaller omspeelde de doelman en tekende binnen de minuut voor de gelijkmaker. ,,Dik verdiend’’, meende Maatman, die GA Eagles daarna nog flink wat kansen zag krijgen. ,,We hadden recht op een doelpunt.’’ Die viel echter aan de andere kant via Freddy Quispel. Met vier A-junioren in de ploeg ging GA Eagles in de slotfase op jacht naar de gelijkmaker. ,,Nog aanvallender, één op één achterin, alles of niets’’, aldus Maatman, die Lucassen met het hoofd de bevrijdende 2-2 zag binnenknikken in de laatste minuut. ,,Terecht loon naar werken.’’

PEC Zwolle

Volgende week maandag komt Jong GA Eagles weer in actie. Dan staat de ‘mini-IJsselderby’ tegen Jong PEC Zwolle op het programma. Dat duel wordt gespeeld in stadion Adelaarshorst en begint om 18.30 uur.

De komende najaarsmaanden stuiten Maatman en zijn discipelen verder onder meer op Jong FC Twente, Heracles, De Graafschap en Feyenoord. Na een halve competitie volgt er na de winterstop een herindeling en strijden de bovenste zes ploegen van de twee Reservecompetities om het kampioenschap bij de beloftenelftallen.

Jong FC Emmen-Jong GA Eagles 2-1 (1-0). 14. Ben Scholte 1-0, 46. Samuel Wakana 1-1, 77. Freddy Quispel 2-1, 90. Boyd Lucassen 2-2.