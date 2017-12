Lugt en De Vroome anderhalf jaar aan roer bij GA Eagles

GA Eagles wil gaan werken met in­ves­te­rings­fonds voor spelers

18 december Go Ahead Eagles is sportief en financieel kwetsbaar. De nieuwe directeur Hans de Vroome wil daarom volgend jaar al gaan werken met een spelersinvesteringsfonds. Het is de bedoeling dat de Jupiler Leagueclub daarmee ongeveer een miljoen euro genereert om per direct te kunnen investeren in de eerste selectie.