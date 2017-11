Lugt: We zullen elkaar niet bevechten om hoogste plek op apenrots

,,We zijn er de afgelopen jaren niet in geslaagd een stabiele koers uit te zetten. Sportief zijn we de afgelopen anderhalf jaar achtergebleven en hebben we niet de gewenste resultaten behaald. We staan nu dertiende in de Jupiler League en vonden het tijd om te veranderen. We bedrijven topsport en dan moet je soms vervelende maatregelen nemen.’’

Lugt blijft wel aan als voorzitter. Toch was hij in 2016 samen met technisch bestuurslid Adrie Steenbergen (die toetreedt tot de raad van commissarissen) verantwoordelijk voor de aanstelling van Bekking. ,,Of ik solidair moet zijn? Ik heb lang niet alles goed gedaan en ook fouten gemaakt, maar Hans de Vroome heeft me overtuigd mijn tanden te blijven zetten in deze mooie club. Samen zijn we een sterk koppel; we kennen elkaar door en door. Al jaren. Daarnaast wil ik niet weglopen voor mijn verantwoordelijkheden.’’