Luuk Brouwers en GA Eagles krijgen Ajax wel met 5-3-2 op de knieën: ‘We zijn ijzersterk bezig’

Historie GA Eagles kan in thuisduel met Fortuna voor het eerst sinds 1995 derde zege op rij boeken in eredivisie

Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard strijden zondag vanaf 20.00 uur om een genoeglijke plek in de middenmoot van de eredivisie. Al zullen de Limburgers de trip naar De Adelaarshorst sidderend aanvaarden, want dat de Deventer ploeg in eigen stadion de grote favoriet is lijkt evident.

29 oktober