Luuk Brouwers maakt overstap van Den Bosch naar GA Eagles

Go Ahead Eagles heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Luuk Brouwers. De 21-jarige middenvelder komt na de zomer over van FC Den Bosch en tekent een contract tot 2023.

Brouwers is komende zomer transfervrij en heeft al negentig wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam. ,,Ik debuteerde bij FC Den Bosch toen ik zestien jaar was”, verklaart de geboren Helmonder die als negenjarig jochie stadion De Vliert binnenwandelde. ,,Niet veel later werd ik vaste waarde. Dan gaat het hard.”

Volksclub

GA Eagles is een mooie club, vindt Brouwers die de laatste seizoenen heel wat pittige duels uitvocht met de Deventer club. FC Den Bosch en GA Eagles troffen elkaar afgelopen mei ook in de halve finales van de play-offs. Brouwers scoorde toen de tweede Bossche treffer in de Adelaarshorst. Vorige maand won de Deventer ploeg met 2-3 in Den Bosch. ,,Ik heb al een paar keer in De Adelaarshorst mogen spelen en de sfeer is altijd echt prachtig, net als de grasmat overigens. Daarnaast is Go Ahead Eagles net als FC Den Bosch een echte volksclub. Dat past bij mij.”

Bosvelt

Technisch manager Paul Bosvelt omschrijft Brouwers als een echte box-to-box-middenvelder. ,,We zijn er blij mee dat we Luuk al in dit stadium hebben kunnen vastleggen. Luuk is jong, maar oogt in zijn spel al heel volwassen. Dat komt mede doordat hij voor zijn leeftijd al ontzettend veel wedstrijden in de benen heeft. Luuk is vast in de passing en brengt gif op de juiste momenten. Daarnaast heeft hij de leeftijd om zich nog verder te ontwikkelen.”