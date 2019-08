Maarten Pouwels baalt, maar laat zich niet uit het veld slaan

,,Voor juichen was geen tijd na die 1-1. We wilden meer. Maar ik was amper terug op eigen helft, toen de bal er aan de andere kant alweer in lag”, zei een gefrustreerde Pouwels na de 2-1 nederlaag in het Jan Louwers Stadion.

Hij vond dat Go Ahead de wedstrijd had gedomineerd. ,,Maar als je de ballen niet binnen de palen krijgt, wordt het moeilijk.” Daarmee doelde hij ook op de enorme misser van zijn concurrent, Antoine Rabillard, die voor een leeg doel over schoot in het begin van de tweede helft.

Optimistisch