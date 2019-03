Maarten Pouwels: ‘Ik dacht maar aan één ding: scoren’

Hij was een tijdje uit beeld geweest, maar vrijdagavond liet Maarten Pouwels zich weer eens gelden in de hoofdmacht van Go Ahead Eagles. Gesteund door de voltallige selectie van Dalfsen 1 op de tribune prikte hij in de blessuretijd de 2-0 binnen tegen MVV. ,,Ik dacht maar aan één ding toen ik inviel: scoren.”

Op het moment dat de 20-jarige Dalfsenaar binnen de lijnen werd gebracht, een kwartier voor tijd bij een 0-0 tussenstand, gingen de gedachten onwillekeurig terug naar het uitduel met MVV. Als invaller hielp Pouwels Go Ahead op 31 augustus in de slotfase met een treffer aan de zege: 1-2. Direct na zijn glansrol in Maastricht ondertekende hij zijn eerste contract bij Go Ahead.

Pikorde

Maar sindsdien bleef het stil rond hem. Pouwels werd voorbijgestreefd in de pikorde door Givan Werkhoven en zat de afgelopen maanden ook geregeld niet bij de wedstrijdselectie. Maar vrijdagavond mocht hij dus weer opdraven. En uitgerekend opnieuw tegen MVV maakte hij zijn eerste treffer sinds zijn glansrol in Maastricht. ,,Daar was ik eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik wilde gewoon scoren.”

Dat deed hij op heel gehaaide wijze, door traag opbouwen van doelman Luuk Koopmans af te straffen met een sliding: doelpunt. ,,Ik zag dat hij veel tijd nam en ging vol voor de bal. Heerlijk om weer te scoren.”

Pouwels, begin dit seizoen overgekomen van toenmalig derdeklasser Dalfsen, maakte een nuchtere indruk na de 2-0 zege. ,,Ik heb een heel goede voorbereiding gehad op het seizoen en in de eerste weken van de competitie had ik ook nog mijn aandeel. Er kwam ineens van alles op me af en misschien ging het wel té snel.”

Koptechniek