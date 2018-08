Maarten Pouwels schiet GA Eagles naar derde zege op rij

Dat is geen toeval meer, want Pouwels scoorde al drie keer eerder als aanvaller voor GA Eagles. In de oefenwedstrijden tegen Emmen en Sparta, in de competitie tegen Jong FC Utrecht en nu MVV. En dat terwijl het een lastige avond leek te worden voor de ploeg van trainer John Stegeman, want MVV heerste in het eerste kwartier in eigen stadion.. De Limburgers kwamen al binnen tien minuten op voorsprong nadat de bal in Deventer strafschopgebied niet goed werd weggewerkt na een corner. MVV-verdediger Luc Mares was wel scherp en schoor de bal hard en hoog in het doel: 1-0. GA Eagles had tot dat moment nog geen vuist kunnen maken, maar werd door de Maastrichtenaren terug in het zadel geholpen toen MVV-verdediger Maxime Gunst een domme charge van achteren maakte op de doorstotende Jaroslav Navrátil. Scheidsrechter Bax stuurde Gunst met direct rood naar de douche.