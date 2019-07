Maatman: ‘Er ging ook veel fout, maar dit Go Ahead beschikt over veel kwaliteit’

Doordat Jack de Gier verstek moest laten gaan vanwege een griepje, maakte Kick Maatman vrijdagavond in Terwolde zijn debuut als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Samen met Marco Heering leidde hij de Deventer ploeg naar een verdienstelijk gelijkspel tegen Anorthosis Famagusta: 1-1.

,,Ik denk dat het een vermakelijke wedstrijd was voor de toeschouwers. Er ging veel fout bij ons, zeker in de eerste helft, maar daarnaast hebben we ook veel fraaie, uitgespeelde kansen gecreëerd", gaf Maatman aan. ,,Het is duidelijk dat er veel kwaliteit in deze ploeg zit.”

Problemen

Toch blijft er nog genoeg te sleutelen over, beseft de rechterhand van de afwezige De Gier. ,,In de eerste helft speelden we veel te ver uit elkaar, en verspeelden de bal steeds te snel. Dan kom je in de problemen. Maar dat hebben we in de rust hersteld, in het begin van de tweede helft ging het vervolgens een stuk beter. Op momenten dat we de bal wél in de ploeg hielden, kwamen we ook meteen tot kansen. Dat schept vertrouwen.”

Hoe staat de ploeg ervoor ten opzichte van de selectie een jaar geleden, in de ogen van Maatman? ,,Ik denk dat we nu in de breedte sterker zijn", stelt de Deventer oefenmeester, die Zakaria Eddahchouri sterk zag invallen. ,,Hij laat al langere tijd mooie dingen zien. Maar Zakaria leed ook een paar keer gevaarlijk balverlies. Hij moet nog werken aan de juiste balans in zijn acties.”

Koorts