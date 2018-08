Maatman kan leven met verlies beloften: ‘Maar score te hoog’

,,Ik ben redelijk tevreden’’, stelde Maatman na de 4-0 nederlaag in de Reservecompetitie A. ,,We hebben Heracles bij vlagen prima partij geboden en in de eerste helft konden we lang mee. Deze wedstrijd was een stuk beter dan vorige week.’’ Thuis tegen FC Twente (1-2 verlies) was vooral de eerste helft een gruwel, oordeelde Maatman. ,,Maar nu vind ik de score echt te hoog. Zeker van die tweede tegentreffer op slag van rust baal ik. Als we met 1-0 achterstand de rust in gaan, kan ik daar best mee leven. Dit was onnodig.’’