Maatman neemt als kind van de stad Go Ahead bij de hand

Kick Maatman is bevlogen en ambitieus. Een kind van de stad ook. Toch droomde de voormalig jeugdspeler van Go Ahead Eagles nooit van een trainersbaan in de Adelaarshorst. ,,Trainen bij een profclub in de stad waar je woont… Ik heb me altijd afgevraagd of dat wel verstandig is.’’

Het antwoord op die vraag krijgt de 39-jarige Maatman de komende maanden, nu hij sinds dinsdag naast interim-trainer Jan van Staa aan het roer staat van het zwalkende voetbalschip. Angst om een volgend slachtoffer te worden op een uitpuilend Deventer trainerskerkhof heeft Maatman niet. ,,Ik weet wat ik kan en wat ik wil. Ik ben een echte rooie. Bloedfanatiek en met een helder doel voor ogen: GA Eagles weer omhoog helpen.’’

Aanstekelijk

Maatman heeft zojuist zijn tweede training achter de rug met de Deventer voetbalprofs. Het is meteen ook de laatste voor het treffen met Jong PSV van vrijdagavond in de Adelaarshorst. De plannen van de nieuwe technische leiding zijn helder als glas: met fris, aanvallend en aanstekelijk spel de eigen aanhang betoveren en meekrijgen op de weg terug naar de subtop in de Jupiler League. ,,Met drie spitsen’’, bevestigt Maatman. ,,We moeten iets afdwingen, het publiek achter ons krijgen en de vonk laten overslaan. Dat zal niet eenvoudig zijn, want het elftal is aardig weggezakt.’’

Ziekjes

Hans de Vroome benaderde Maatman direct na het ontslag van trainer Leon Vlemmings om vanuit de jeugdafdeling door te schuiven naar de hoofdmacht. ,,Nee, daarover heb ik geen tel hoeven nadenken’’, aldus Maatman, die ook de Twellose tweedeklasser Voorwaarts onder zijn hoede houdt. ,,Go Ahead zit in de moeilijkheden en is ziekjes. Dan zeg je geen nee. Ik sta volledig achter de plannen van De Vroome, die allemaal clubmensen naar voren schuift. Ook Van Staa, Paul Bosvelt en Alfred Knippenberg zijn mensen met hart voor deze club. We staan voor een grote en loodzware uitdaging, maar ik geloof erin dat we samen GA Eagles weer omhoog brengen.’’