Machteloos Go Ahead Eagles thuis ten onder tegen FC Eindhoven

Een slap en onherkenbaar spelend Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in de Adelaarshorst een draai om de oren gekregen van FC Eindhoven. De Deventer ploeg creëerde amper kansen en ging ondanks een man meer in de slotfase ten onder tegen de Brabanders, door een laat doelpunt van invaller Bruce Elisha Sam: 0-1.

Hoewel Go Ahead dus amper tot kansen kwam, was de start van de wedstrijd nog veelbelovend. Al binnen een minuut kreeg de thuisploeg twee kansen. Paco van Moorsel stuitte van dichtbij op doelman Ruud Swinkels op aangeven van Istvan Bakx en even later was diezelfde Bakx gevaarlijk met een volley, rakelings voorlangs.

Het bleek geen voorbode voor een goed vervolg, want Go Ahead speelde onherkenbaar. De opbouw verliep zeer stroperig en FC Eindhoven was simpelweg gevaarlijker, voornamelijk via de aanvallers Sammy Bourard en Branco van den Boomen. Doelman Hobie Verhulst was wél alert en voorkwam een paar keer schade voor de thuisploeg, die zelf bar weinig creëerde.

Wissel

Trainer John Stegeman probeerde met een wissel halverwege het tij te keren. Orhan Džepar bleef achter in het kleedlokaal en Givan Werkhoven kwam in de ploeg. Daardoor kon de tegenvallende spits Paco van Moorsel een linie terugzakken.

Het sorteerde weinig effect en kansen bleven uit, al kreeg Go Ahead wel iets meer controle over de wedstrijd. Ruim een kwartier voor tijd kreeg de Deventer ploeg een opsteker in de vorm van een rode kaart voor FC Eindhoven. Siebe van der Heyden werd met twee keer geel van het veld gestuurd.

Muisstil

In plaats van een ruggensteuntje op weg naar alsnog de winst, maakte FC Eindhoven tien minuten voor tijd de 0-1. Invaller Bruce Elisha Sam schoot via de vingertoppen van Verhulst raak en kreeg de Adelaarshorst plots muisstil.

Go Ahead was aangeslagen. Stegeman bracht in de slotminuten nog Maarten Pouwels in de ploeg in de jacht op de gelijkmaker. De spits had al een hele tijd niet meer gespeeld in de hoofdmacht, maar was in de blessuretijd nog dicht bij een kopgoal. Ook Navrátil schoot nog rakelings naast uit de rebound. Maar op de overwinning van FC Eindhoven viel niet veel af te dingen.

Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 0-1 (0-0). 79. Bruce Elisha Sam 0-1.

Scheidsrechter: Gerrets.

Toeschouwers: 7797.

Rode kaart: 73. Siebe van der Heyden (FC Eindhoven, 2x geel).

Gele kaart: Stans, Veldmate (Go Ahead Eagles); Loof, Achenteh (FC Eindhoven).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Veldmate, Bliek, Baas; Stans (88. Pouwels), Bakx, Džepar (46. Werkhoven); Navrátil, Van Moorsel, Langedijk (77. Dekker).

Het gaat beginnen.....

GA Eagles kan vrijdagavond (aftrap 20.00 uur) niet beschikken over de geschorsten Gino Bosz en Richard van der Venne. Zij worden vervangen door Julius Bliek en Orhan Džepar. Voor Džepar, die al vijftien keer aan de aftrap stond dit seizoen, is het zijn eerste basisplaats sinds november. Thomas Verheydt (hakblessure) en Giovanni Büttner (enkel) ontbreken in de Deventer selectie.

GA Eagles won dit seizoen al twee keer van de Eindhovenaren: met 2-1 in de Keuken Kampioen Divisie en met 2-0 in eigen huis voor de KNVB-beker. Maar Go Ahead is gewaarschuwd. De Brabanders zijn bezig aan een imposante reeks en wonnen zeven van de laatste negen wedstrijden.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Veldmate, Bliek, Baas; Stans, Bakx, Džepar; Navrátil, Van Moorsel, Langedijk.