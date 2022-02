Makkelie is de baas tijdens derde duel van GA Eagles in Adelaarshorst deze week

Makkelie was eerder dit seizoen ook leidsman in Leeuwarden waar de Deventer ploeg met 5-2 verloor. Ook floot de internationaal arbiter het door GA Eagle smet 0-2 gewonnen bekerduel in de kwartfinale bij NEC. Een echte geluksbrenger is Makkelie echter niet genoemd voor Go Ahead. In het afgelopen decennium was de 39-jarige arbiter uit Dordrecht dertien keer leidsman. Liefst negen keer was er een Deventer nederlaag.