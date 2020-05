Malediven-bondscoach Martin Koopman strandt in exotisch paradijs: ‘We zitten als ratten in de val’

Wuivende palmen, een hangmat, parelwitte stranden en de voeten in het azuurblauwe water van de Indische Oceaan. De mierzoete dromen van Martin Koopman waren begin dit jaar om van te watertanden toen hij - samen met Achterhoeker René Hiddink - als de coachende verlosser werd gepresenteerd op de Malediven, een Aziatisch eilandenrijk voor honeymoon, the rich and famous. Een betaalde vakantie, zo leek het. Tot het coronavirus half april genadeloos toesloeg in de grotendeels straatarme archipel. ,,We zitten in angst’’, zegt Koopman. ,,Ik heb de ambassade geschreven en wil weg hier.’’