Maneschijn voelt zich bestolen: ‘Zuivere strafschop’

Go Ahead Eagles-aanvaller Patrick Maneschijn voelde zich bestolen na de 3-2 nederlaag bij FC Eindhoven. ,,Ik had een penalty moeten krijgen”, baalde de 20-jarige basisdebutant.

Het zorgde voor een wrange nasmaak bij zijn eerste volle negentig minuten in het vlaggenschip van Go Ahead. ,,We hebben in tijden niet zo goed gespeeld als in de tweede helft. Ik had het idee dat we 45 minuten lang domineerden, vooral dankzij een goede veldbezetting. Daar mogen we tevreden mee zijn. Maar natuurlijk niet over het resultaat en de manier waarop we weer drie doelpunten weggeven.”