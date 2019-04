Marathonman Roland Baas is trots op zijn seizoen bij GA Eagles

Roland Baas is bezig aan sterk seizoen bij Go Ahead Eagles en de enige veldspeler met meer dan drieduizend speelminuten op de teller. De linksback is nog in gesprek met de Deventer club over contractverlenging voor volgend seizoen.

Van een olympische gedachte wil Roland Baas niets horen. Go Ahead Eagles wil geschiedenis schrijven en heeft daarvoor nog minimaal één overwinning nodig. Het liefste vanavond al in de laatste thuisbeurt van het reguliere seizoen tegen RKC Waalwijk. ,,Ja, in de kleedkamer hebben we het echt wel eens over de eredivisie. Promotie zou geweldig zijn, maar als ik naar mezelf kijk kan mijn seizoen eigenlijk niet meer kapot.’’

Stabiele factor

De positie van vleugelverdediger was de laatste jaren niet zelden besmet in Deventer. Waar Julian Lelieveld op de rechtflank een prima indruk achterliet, was Baas op links een van de meest stabiele factoren in de formatie van trainer John Stegeman. ,,Het is een mooi seizoen voor mij persoonlijk’’, knikt Baas, die sinds deze week als marathonman door de Adelaarshorst stapt. De 23-jarige Winschoter is de enige veldspeler van GA Eagles die meer dan drieduizend minuten maakte dit seizoen (3114). Alleen Lelieveld (2962) Jaroslav Navrátil (2816) komen nog enigszins in de buurt. ,,Dat maakt me ook best trots’’, bekent Baas. ,,Natuurlijk heb ik mindere wedstrijden gespeeld en mijn foutjes gemaakt. Ik baalde maandag echt van die tegengoal bij TOP Oss; die mocht ik me aanrekenen. Maar ik ben nog jong en dit is pas mijn eerste volledige seizoen als prof. Ik heb een goed en stabiel niveau gehaald, denk ik.’’

Quote Natuurlijk heb ik mindere wedstrij­den gespeeld en mijn foutjes gemaakt. Ik baalde maandag echt van die tegengoal bij TOP Oss; die mocht ik me aanrekenen. Maar ik ben nog jong en dit is pas mijn eerste volledige seizoen als prof. Ik heb een goed en stabiel niveau gehaald. Roland Baas, Verdediger GA Eagles

Baas miste dit seizoen alleen de thuiswedstrijd tegen Sparta, nadat hij een week eerder met een liesblessure uitviel tegen NEC. ,,Ik ben topfit, herstel snel. Mijn lichaam zit goed in elkaar. Ben daar ook heel veel mee bezig, al is het ook een compliment naar onze medische staf. Het hele seizoen hebben wij als ploeg al weinig blessures. We zijn ook heel scherp op de arbeids- en rustverhouding. Vooral in deze fase. We zijn zeker van nacompetitie en kunnen af en toe even op de rem trappen.’’

Eredivisie

Maar ook weer niet te lang, haast Baas zich te zeggen. ,,Als we derde worden schrijven we geschiedenis met Go Ahead. Het beste seizoen ooit voor de club in de eerste divisie. Daar wil ik best voor voetballen.’’ Wat er daarna in de play-offs gebeurt, Baas waagt zich niet aan een voorspelling. ,,In de nacompetitie kan het alle kanten op. De eredivisie is een stapje hoger, heb ik vorig jaar bij Heracles gemerkt. Maar ik vind dat, als we het mochten halen, wij het ook zelf hebben afgedwongen.’’

Contract

Of Baas na de zomer dan ook in de lift stapt met Go Ahead is nog onzeker. De verdediger tekende heel bewust een contract voor één seizoen bij de Deventer club, die hem al wel een nieuwe aanbieding deed. ,,Daar spreekt waardering uit, maar wij zijn nog in gesprek. Ik heb het hier prima naar m’n zin, alleen is Go Ahead aan zet nu. Voorlopig houd ik mijn opties open, want ik wil komend seizoen natuurlijk het liefste weer in de eredivisie spelen.’’