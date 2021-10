Marc Cardona breekt eindelijk de ban met goal tegen Fortuna: ‘Ontzettend gemotiveerd’

Hij moest er lang op wachten, Marc Cardona. Op die eerste treffer in het shirt van GA Eagles. Terwijl landgenoot Inigo Cordoba zo’n beetje elke wedstrijd wel een keer mag jubelen, bleef Cardona maar droog staan. Tot zondagavond. ,,Ik ben heel blij’’, klinkt het dan ook enthousiast aan het eind van een doldwaas avondje in de Adelaarshorst. Cardona kopt de 2-3 binnen en zet daarmee GA Eagles op het spoor richting alweer een sensationele overwinning. ,,Onze tweede helft was goed, we waren ontzettend gemotiveerd. De derde goal van Fortuna was trouwens ook geweldig. Maar ja, met dit publiek erachter... dat was onze twaalfde, misschien zelfs wel onze dertiende man.’’