Markelo verbannen bij FC Twente, in herkansing bij Ga Eagles

Markelo kwam in 2019 over van Ajax naar FC Twente. Markelo tekende in het najaar een profcontract bij FC Twente en deed in vriendschappelijke duels al enkele keren met het eerste elftal mee. Aan het begin van dit jaar werd hij uit de selectie gezet en moest hij weer aansluiten bij de onder 21. De club verweet Markelo een gebrekkige professionele instelling.

Hoewel hij wel in de KNVB-beker zijn debuut maakte namens FC Twente tegen de amateurs van SV Oss’20, bleef zijn eredivisiedebuut uit. Deze kan hij mogelijk komend seizoen alsnog maken onder leiding van René Hake, oud-trainer van FC Twente. ,,Helaas is het bij die ene invalbeurt gebleven. Ik heb een mooie tijd gehad bij FC Twente en kreeg op de trainingen regelmatig te horen dat ik goed bezig was, maar ik voelde ook dat ik klaar was voor een nieuwe stap in mijn carrière.”