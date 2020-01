Martens slechts zelden leidsman bij een wedstrijd van GA Eagles

VIDEO GA Eag­les-cap­tain Veldmate vanaf de stip beul van NAC

27 januari De eerste strafschop van het seizoen is goud waard voor Go Ahead Eagles. Jeroen Veldmate schiet onberispelijk raak en trekt de topper in de eerste divisie tegen NAC Breda met 1-0 over de streep voor Deventer ploeg. ,,Deze punten zijn van goud.’’