Martijn Berden topscorer van voorbereiding bij Go Ahead Eagles

Bekroning

Voor zoveel het waard is, is de ‘topscorerstitel’ in de voorbereiding een aardige bekroning voor Berden, die vooral met zijn snelheid en dreigende acties een sterke indruk heeft gemaakt tijdens de oefencampagne van Go Ahead Eagles. Die werd zaterdagmiddag afgesloten met een 0-0 gelijkspel tegen Konyaspor . Vrijdag wacht de start van de Keuken Kampioen Divisie voor Go Ahead, in de Adelaarshorst tegen MVV.

Uitslagen oefencampagne Go Ahead Eagles:

Terwolde – Go Ahead Eagles 1-10

Voorwaarts – Go Ahead Eagles 1-5

Sallands Streekteam – Go Ahead Eagles 0-4

Go Ahead Eagles – Excelsior 2-0

Go Ahead Eagles – Anorthosis Famagusta 1-1

Go Ahead Eagles – FC Emmen 2-3

Go Ahead Eagles – Al-Shabab FC 2-3

Go Ahead Eagles – The Motivated Youth Academy Rotterdam 7-2

Go Ahead Eagles – Konyaspor 0-0