Martin Koopman uit Deventer weer werkloos door lockdown, corona slaat terug op Malediven

Na een korte opleving zit Martin Koopman weer werkloos thuis als bondscoach van de Malediven. Het coronavirus heeft het dagelijks leven op de archipel in de Indische Oceaan opnieuw volledig lam gelegd. ,,Maar mijn situatie is wel verbeterd’’, zegt de 64-jarige Deventenaar.

Alle sportactiviteiten zijn gestaakt en er is door de regering van Malediven een avondklok ingesteld. ,,Van tien uur ’s avonds tot vijf uur in de ochtend mag je de straat niet op’’, laat Koopman weten. ,,Een goede beslissing van de regering. Het aantal besmetting loopt hier met 100 tot 200 per dag op.’’

In totaal zijn er al een kleine 4500 besmettingen en 17 sterfgevallen in het bescheiden eilandenrijk, waar 125.000 mensen wonen. ,,De komende weken mogen we niets doen. Alle trainingen met de nationale ploeg zijn stil gelegd. Ik ben aan het kijken of ik een vliegtuig richting Nederland kan vinden voor de maand augustus.’’

Volledig scherm Bondscoach Martin Koopman met zijn staf.leden. © Eigen foto Martin Koopman

Sinds begin maart zat Koopman al drie maanden in isolatie in een klein hotelletje in het hart van hoofdstad Malé. De faciliteiten waren nihil en ook het salaris van de Deventenaar en oud-speler van GA Eagles werd niet overgemaakt. Sindsdien is er veel verbeterd, benadrukt Koopman. ,,Ik heb mijn eigen appartement, op een eilandje vlakbij Malé, op loopafstand van de zee. Ideaal om je eigen stek te hebben en je eigen potje te kunnen koken. Ook financieel en qua communicatie met de voetbalbond is alles de afgelopen periode echt verbeterd.’’

WK-kwalificatie

Koopman bereidde zich met zijn selectie al sinds 4 juli voor op de hervatting van de WK-kwalificatie. Een maand later liggen de trainingen weer plat op het exotische eiland waar hij sinds januari bondscoach is. ,,Ik heb na een maand wel een aardig beeld van mijn selectie, al mag ik hopen dat het allemaal niet te lang gaat duren.’’

Koopman en Malediven hervatten de WK-kwalificatie in de Aziatische poule normaal gesproken in oktober weer met een uitduel in China. Vijf dagen later is koploper Syrië te gast in Malé, waarna in november voor Koopmans Malediven de uitwedstrijd op de Filippijnen wacht. Malediven (6 punten) strijdt met China (7) en Filippijnen (7) om twee tickets voor de Azië-Cup.