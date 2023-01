Masterclass maakt eind aan recordreeks: GA Eagles heeft geen schijn van kans tegen AZ (1-4)

reactie Idzes schuldbe­wust na gelijkspel tegen Utrecht: ‘Ik neem tegengoal voor mijn rekening’

De evenaring van een clubrecord en een in de slotfase gewonnen punt ten spijt, was Jay Idzes toch teleurgesteld over het 2-2 gelijkspel van Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht. ,,Op voorhand ben je misschien blij met een puntje tegen Utrecht, maar niet als je de goals zo cadeau geeft’’, sprak de centrale verdediger.

15 januari