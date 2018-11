Matchwinner Navratil roemt zijn GA Eagles-collega’s

Spanning

Vooraf was de spanning al flink opgelopen. Zeker bij de supporters die met ruim duizend fans naar Enschede af waren gereisd, negentien bussen vulden en op verschillende viaducten hun liefde voor GA Eagles verkondigden. ,,En dan in zo'n groot stadion spelen, dat is wel mooi", zei Navratil. ,,En we hebben het zeker in de eerste helft goed gedaan. Zoals we toen speelden, is wat we graag willen. Maar vergeet niet dat FC Twente wel een topploeg is. Je kunt niet zomaar verwachten dat we tegen zo'n ploeg kunnen volhouden wat we in de eerste helft deden. Onder de druk uitspelen, dat is wel zwaar en vergt veel concentratie. Dat zag je in de tweede helft, want toen was het af en toe wel billenknijpen. Al hebben we echt goed verdedigd. Ik heb ook niet het gevoel gehad dat het mis zou gaan, je moet gewoon vertrouwen hebben in je ploeggenoten. Dat is de kracht van dit team, we zijn heel hecht, denken positief en werken hard. Dat is de basis.”