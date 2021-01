Matchwinner Veldmate maalt niet om ‘wegzappers’ bij GA Eagles - TOP Oss

reactieHet duel tussen Go Ahead Eagles en TOP Oss was volgens Jeroen Veldmate grotendeels in evenwicht. Toch won de thuisploeg. ,,Wij hebben geluk, of we dwingen dat in elk geval af’’, zei de aanvoerder nadat hij in de 86ste minuut vanaf elf meter voor het winnende doelpunt zorgde.