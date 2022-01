Matig GA Eagles stelt teleur en verliest na zwak duel van Borussia Dortmund II

Van Wonderen moest aanpassingen doen bij GA Eagles wat kampte met de nodige personele problemen tegen Dortmund. Yacine Bourhane is met de Comoren naar de Afrika Cup, waar de middenvelder maandag voor het eerst in actie komt tegen Gabon. Philippe Rommens en Jay Idzes waren nog afwezig vanwege hun coronabesmetting, terwijl Martijn Berden en Luuk Brouwers met een blessure aan de kant bleven. Jacob Mulenga haakt pas komende maandag aan op de training.

Onrustig

Met het oog op de herstart van de eredivisie, volgende week zaterdag tegen RKC, kregen Justin Bakker en Cuco Martina een plekje in het hart van de vijfmansdefensie. Joris Kramer ontbreekt immers vanwege een schorsing tegen de Waalwijkers. GA Eagles opende in een 5-2-3 formatie tegen Borussia waarbij Ragnar Oratmangoen en Boyd Lucassen het middenrif vormden. Ze konden de afwezigheid van Rommens en Brouwers maar moeizaam verbloemen. Zoals ook Bakker en Martina een onzekere indruk maakten.

Kansen

In de openingsfase had GA Eagles het lastig met de beloften uit Dortmund, de nummer 7 van de Derde Bundesliga. De Duitsers zetten GA Eagles vroeg vast en de opbouw verliep stroperig, onrustig en vol fouten. Na ruim een half uur kwam de ploeg van Van Wonderen dan ook op achterstand na een rake kopbal van Bradley Fink, die profiteerde van een onoplettendheid van Gerrit Nauber.

Al was dat qua kansen tegen de verhouding in. De beste mogelijkheden waren voor Go Ahead in de eerste helft. Nadat Isac Lidberg en Bas Kuipers de vuisten vonden van doelman Drljaca, raakte Inigo Cordoba snoeihard de lat. Uiteindelijk was het Lidberg die de score – twee minuten na de Duitse openingstreffer – weer in evenwicht bracht.