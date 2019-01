Matig rapport voor Go Ahead na vijfde verlies van seizoen

OP RAPPORTEen slordig en ondermaats Go Ahead Eagles leed zondag de vijfde nederlaag van het seizoen. Roda JC was niet beter, maar wel een stuk effectiever dan de in fouten grossierende solisten uit Deventer (3-1). En dus is het eerste rapport na het kerstreces voor verbetering vatbaar.

,,Die Mario Engels is veel te goed voor dit niveau. Daar ben ik als trainer wel jaloers op.’’ Onbewust legde trainer John Stegeman het pijnpunt van een vervelende zondagmiddag haarfijn bloot. Waar Go Ahead worstelde met zichzelf, lagen de kansen op succes na rust gewoon voor het grijpen. Maar waar Roda JC kan bogen op zijn dodelijke ‘Super Mario’ – die zijn seizoentotaal met twee treffers opkrikte naar zestien – verzuimden de aanvallers van Go Ahead de trekker over te halen.

Hoewel Thomas Verheydt als aanspeelpunt vooral in de eerste helft nog wel rendeerde, is het gebrek aan scorend vermogen bij de centrumspits de rem op succes voor Go Ahead. Waar FC Den Bosch Vincent Vermeij haalt, FC Twente beschikt over Jari Oosterwijk en Tom Boere en Sparta Lars Veldwijk koestert, zijn de zes doelpunten van Verheydt te weinig voor een spits bij een formatie in de top van de eerste divisie.

Van Moorsel

Als dan ook de om hem heen zwervende medespelers de scherpte van eerder dit seizoen missen, is het wel heel karig wat Go Ahead aanvallend te bieden heeft. Want naast Verheydt hadden ook Pieter Langedijk en Paco van Moorsel zondag moeten scoren. Van Moorsel krijgt de laatste maanden zijn kans in de basis, ook op zijn favoriete plek als aanvallende middenvelder, maar scoorde half oktober thuis tegen Roda JC voor de laatste keer. Een droogte van bijna 700 minuten is ver beneden de stand van de routinier. En dus was Jaroslav Navrátil tegen Roda JC de gevaarlijkste en wederom scorende aanvaller.

Volledig scherm Roda JC-speler Mario Engels (l) ging eerder dit seizoen ook al het duel aan met Paco van Moorsel (r) van Go Ahead Eagles. © Erik Pasman

Kunstgras

Het resultaat is dat Go Ahead slechts 7 punten haalde uit de laatste zes duels. Te weinig voor een titelkandidaat, een kwalificatie die de Deventer ploeg op dit moment ook niet past. Maar is het wel zo vreemd dat Go Ahead in het kletsnatte Parkstad Limburgstadion een uitglijder beleefde? In de laatste twaalf wedstrijden in Kerkrade werd – sinds 1983 – immers slechts één keertje gewonnen.

Ook het verfoeide kunstgras is dit hele seizoen al een kwelling voor Go Ahead. De eerdere tripjes naar Velsen-Zuid, Wijdewormer en Jong PSV leverden allemaal verlies op. Het goede nieuws is ook dat het veerkrachtige Go Ahead het thuisduel dat volgde steeds opnieuw wist te winnen.

Defensie

Dan moet het veelgeroemde middenrif van Go Ahead beter functioneren. Behalve Van Moorsel, waren ook Istvan Bakx en Richard van der Venne tegen Roda JC vooral na rust niet bij machte het elftal in evenwicht te houden. De terugkeer van Jeff Stans tegen Almere City ligt dan ook voor de hand. De balansbewaker is cruciaal in het hart van het Deventer elftal en ontlast de defensie, die door Roda JC wel heel nadrukkelijk op de pijnpunten werd gewezen. Gino Bosz werd op snelheid geklopt door Engels bij de 2-1, terwijl de openingstreffer bijna kolderiek was. Naast Bosz grepen ook keeper Hobie Verhulst en Julian Lelieveld niet in en was het Mitchel Keulen die zijn debuut als prof wel heel eenvoudig van wat extra glans mocht voorzien.

Als ook de opbouw te wensen over laat en de echte agressie ontbreekt, weet Stegeman genoeg. ,,Dan zijn wij maar een heel matig ploegje.’’

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 5,5

Lelieveld 4,5

Veldmate 5,5

Bosz 4,5

Baas 5

(81. Bliek -)



Bakx 5,5

Van der Venne 5

(61. Stans -)

Van Moorsel 4,5