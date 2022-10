Mats Deijl en GA Eagles zien driepunter verdampen: ‘Je moet zorgen dat je centraal achterin goed staat’

Go Ahead Eagles kan tegen Heerenveen een mooie reeks van vorig seizoen evenaren

Bij een overwinning of een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen (zaterdag, aftrap 20.00 uur) evenaart Go Ahead Eagles een fraaie reeks van vorige seizoen. De eredivisionist is nu vier eredivisieduels op rij ongeslagen en komt dan op vijf. Dat lukte de Deventer ploeg vorig seizoen tussen oktober en november 2021.

15 oktober