Mats Deijl keert na schorsing terug en is een zekerheidje bij Go Ahead Eagles

Een geamuseerde, tegelijkertijd ietwat wrange glimlach siert het gezicht van René Hake. Niet gek, het is namelijk tijd voor de wekelijkse stand van zaken in de ziekenboeg van Go Ahead Eagles. Aan de vooravond van Feyenoord-thuis (zaterdag, 21.00 uur) wordt het al omgedoopt tot update in de Deventer versie van MASH, het bekende oorlogshospitaal dat ooit een hit was op televisie.

Dat ontlokt een lach. Maar de trainer van GA Eagles heeft weinig goed medisch nieuws te melden. ,,Gerrit Nauber is ingestroomd bij de groepstraining, hij is dus al wel iets belastbaarder”, vertelt Hake. ,,Maar een wedstrijd spelen, zit er zeker nog niet in.”

Quote Het is wel lastig elke keer weer af te moeten wachten, dat is voor de ontwikke­ling van de ploeg ook niet goed René Hake, trainer Go Ahead Eagles

Dat laatste geldt ook voor Martijn Berden, Finn Stokkers, Willum Willumson en José Fontán. ,,Over het meespelen van Oliver Edvardsen beslissen we op het laatste moment, hij is een twijfelgeval. Zo zijn er nog wel een paar, maar dat is altijd zo. Het is wel lastig elke keer weer af te moeten wachten, dat is voor de ontwikkeling van de ploeg ook niet goed. Maar het is zoals het is.”

Contactblessures

De vele blessures in de Adelaarshorst én de score van nul punten uit vier wedstrijden, ontlokten hier en daar al de vileine reactie dat de kwetsuren het gevolg zouden zijn van verkeerde training en slechte fysieke belasting van de spelers. ,,Maar het zijn allemaal contactblessures”, stelt Hake. ,,Edvardsen krijgt tegen Sparta een schop en raakt geblesseerd, hetzelfde geldt voor Willumson tegen AZ. Dus wat moet ik met al die verhalen?”

Dat er tijdens de wedstrijd tegen Sparta in de Adelaarshorst al ‘witte zakdoekjes’ zouden zijn gesignaleerd - in de voetballerij een teken van ontevredenheid bij de fans, vaak over de trainer - doet Hake schouderophalend af. ,,Ik heb het niet gezien, maar het interesseert me ook niks. Ik zou het ook heel vreemd vinden. Mensen moet ook kijken naar het programma dat we tot dusver hebben gehad, met AZ en PSV. Naar het feit dat het een nieuwe groep is, een nieuwe staf.”

Quote Sylla Sow is multifunc­ti­o­neel, kan voorin aan de zijkanten, met name links, en in de spits spelen René Hake, trainer Go Ahead Eagles

En een nieuwe aanvaller, sinds deze week: Sylla Sow. ,,De komst van Sylla was noodzaak, vanwege de vele aanvallende problemen, dit moesten we doen. Sylla is multifunctioneel, kan voorin aan de zijkanten, met name links, en in de spits spelen. Er is nog geen back bij, maar dat hoeft ook niet per se. We sluiten de ogen niet, er zijn nog genoeg contractvrije spelers bechikbaar. Dus we moeten kijken of we later alsnog een back halen.”

Verschil in kwaliteit

Mats Deijl is na zijn schorsing in elk geval terug op die stek, aan de rechterkant. Hij gaat met Go Ahead Eagles de strijd met de Rotterdammers aan zoals altijd: veel energie, veel druk. Hake: ,,Ook al is het Feyenoord, we hoeven niet op voorhand voorzichtiger te zijn. Al moeten we geen open huis houden. We kunnen vaker dan anders worden teruggedrongen, er is verschil in kwaliteit. Maar ook tegen Feyenoord spelen we vanuit de eigen principes. Als je alleen achteruit loopt, krijg je ook problemen.”

Go Ahead Eagles-Feyenoord

Zaterdag 3 september 2022, aanvang 21.00 uur

Scheidsrechter: Jeroen Manschot

Vermoedelijke opstelling GAE: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Llansana, Rommens, Linthorst, Adekanye; Sow, Lidberg. Geschorst: Fernandes. Geblesseerd: Nauber, Berden, Willumsson, Stokkers, Fontan. Twijfelgeval: Edvardsen.